Ziguinchor : le ministre des Forces armées inaugure des infrastructures de la Gendarmerie nationale Publié le samedi 6 janvier 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Le ministre des Forces armées, El Hadji Omar Youm, a inauguré l’escadron de surveillance et d’intervention de Tenghory et la brigade de gendarmerie de Niaguis, dans la région de Ziguinchor (sud), a constaté l’APS, vendredi.



Ces nouvelles infrastructures de la Gendarmerie nationale ‘’vont […] permettre de combattre efficacement l’insécurité dans le département de Bignona’’, a assuré M. Youm.



Elles seront utilisées dans ‘’la lutte contre le trafic de drogue, la coupe illicite de bois, l’immigration irrégulière, le vol de bétail et toute autre forme de délinquance qui plombe le développement des activités socioéconomiques de la zone’’, a-t-il ajouté.



El Hadji Oumar Youm s’exprimait en présence du général de corps d’armée Moussa Fall, haut commandant de la Gendarmerie nationale, de la ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndèye, des autorités administratives et des élus territoriaux.



‘’Une attention particulière sera accordée à la surveillance soutenue des frontières fluviomaritimes, avec la mise en service de l’escadron de surveillance et d’intervention de Diouloulou (région de Ziguinchor), qui est déjà construit, et les nouveaux escadrons de Bounkiling et de Goudomp (région de Sédhiou)’’, a assuré le ministre des Forces armées.



Il a invité les populations locales à assister les gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions.