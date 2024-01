Parrains non-inscrits sur le Fichier électoral: les informaticiens du Lacos soupçonnent des rejets ciblés avec 74% concernant Ziguinchor et Sédhiou - adakar.com

Parrains non-inscrits sur le Fichier électoral: les informaticiens du Lacos soupçonnent des rejets ciblés avec 74% concernant Ziguinchor et Sédhiou Publié le samedi 6 janvier 2024

Les leaders alliés de Ousmane Sonko (LACOS) étaient en conférence de presse ce vendredi soir, pour réagir à l’invalidation du dossier de candidature de leur candidat. Mais également pour s’exprimer sur les dizaines de milliers de parrains déclarés non identifiés sur le Fichier électoral par la commission de contrôle des parrainages.



En effet, parmi les dizaines dossiers de parrainage soumis au Conseil constitutionnel pour contrôle, il est souvent revenu la mention « parrain non identifié sur le Fichier électoral ».



Le candidat Bassirou Diomaye Faye a comptabilisé à lui seul 12 375 parrains que le Conseil constitutionnel n’a pas pu retrouver sur le Fichier électoral. Dr Abdourahmane Diouf a également eu son lot de « parrains fantômes »: plus de 10 000.



Plusieurs autres candidats comme Aminata Touré ont également été confrontés à cette nouvelle réalité. Selon les leaders de LACOS qui se sont pointés devant les journalistes avec leurs informaticiens qui ont analysés les données tirées des Procès-verbaux remis par le Conseil constitutionnel, « il y a eu comme un ciblage géographique des rejets pour éliminer des électeurs favorables aux candidats de Pastef ».



Sur graphique projeté sur un écran, ils ont révélé des pourcentages effarants. « 48% des rejets concernent la région de Ziguinchor. 26% concernent la région de Sédhiou et 24% concernent la région de Dakar. Tout le monde sait que ces régions sont des bastions du parti Pastef », a affirmé l’expert en informatique.



Aussi, d’après l’équipe de parrainage du candidat Bassirou Diomaye Faye, 98% des 12,375 rejetés ne figuraient pas dans leur clé au moment du dépôt. « Pour rappel la clé usb était entre les mains du CC pendant une semaine. Ils nous doivent des explications », a indiqué El Malick Ndiaye, le chargé de Communication de Pastef.