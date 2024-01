Présidentielle 2024: la Vour constitutionnelle recale la candidature d’Ousmane Sonko - adakar.com

La Cour constitutionnelle, dans sa poursuite des vérifications des éligibilités des candidats déclarés à la présidentielle de février 2024, a décidé de rejeter la candidature du leader de Pastef de Ousmane Sonko ce vendredi 05 janvier 2023.



Le leader du PASTEF a rejoint finalement le rang des malheureux, dans la course à la présidentielle. Cette décision de la Cour constitutionnelle survient en raison d'un dossier incomplet relatif à l'absence d'attestation de la caisse des dépôts des consignations.



Cette nouvelle décision semble mettre fin au rêve le plus cher du leader de l'opposition. Un coup dur qui a est également confirmé par la Cour suprême de Dakar, sur sa condamnation avec sursis à six mois de prison avec une amende de 200 millions FCFA pour diffamation contre le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang.



