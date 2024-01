Présidentielle 2024: le dossier de candidature de Ousmane Sonko déclaré irrecevable par la Commission de contrôle des parrainages - adakar.com

Présidentielle 2024: le dossier de candidature de Ousmane Sonko déclaré irrecevable par la Commission de contrôle des parrainages Publié le vendredi 5 janvier 2024

© aDakar.com par MC

Ousmane Sonko, président du parti “les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l`éthique et la fraternité“ (Pastef)

Sonko à l’élection présidentielle du 25 février 2024 a été déclaré invalide par le Conseil constitutionnel, ce vendredi 5 janvier 2024.



Le dossier de candidature de Ousmane Sonko était examiné par la Commission de contrôle des parrainages en présence de son mandataire, l’avocat Me Ciré Clédor Ly.



"Le Conseil constitutionnel nous a notifié dès notre arrivée que notre dossier était incomplet. Je leur ai dit qur c’est un dossier complet et j’ai remis à la Commission de contrôle des parrainages. Le président Mamadou Badio Camara m’a interrompu pour dire que la commission s’est réunie et a constaté qu’il manquait une pièce dans le dossier", a déclaré Me Ciré Clédor Ly à sa sortie du siège du Conseil constitutionnel.



Selon les déclarations de Me Ciré Clédor Ly, le conseil constitutionnel a retenu que le dossier de candidature d’Ousmane Sonko, aujourd’hui en prison, n’était pas complet en l’absence d’une pièce, c’est-à-dire l’attestation du versement de la caution à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).



Depuis la fin de la semaine dernière, le Conseil constitutionnel s’attelle à l’examen des dossiers de parrainages des différents candidats déclarés à l’élection présidentielle du 25 février.



Ce vendredi était la dernière journée consacrée à la formalité de vérification des parrainages.



Les candidats admis à régulariser des parrainages manquant devront le faire pour espérer prendre part à la présidentielle. Parmi les concernés, il y a Idrissa Seck, Aminata Touré, Bassirou Diomaye Faye, Mahammad Boun Abdallah Dionne, Serigne Mboup, Mamadou Lamine Diallo, Papa Djibril Fall, Mame Boye Diao, Abdourahmane Diouf ou encore Aly Ngouille Ndiaye.



Pour les candidats déclarés dont le dossier est jugé incomplet, l’aventure s’arrête à l’étape de vérification des parrainages.



Pour le moment, parmi les candidats qui ont réussi à passer l’étape du parrainage, il y a Boubacar Camara, Déthié Fall, Anta Babacar Ngom, Cheikh Tidiane Dièye, Pr Daouda Ndiaye, Habib Sy, Amadou Bâ, Khalifa Sall, Karim Wade.



Makhtar C.