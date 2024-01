CAN 2024 : zoom sur les dix footballeurs qui peuvent faire la différence - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2024 : zoom sur les dix footballeurs qui peuvent faire la différence Publié le vendredi 5 janvier 2024 | LeMonde.fr

© Autre presse par DR

CAN 2024 : zoom sur les dix footballeurs qui peuvent faire la différence

Tweet

Plus de 550 joueurs vont participer à la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Petite sélection à suivre.



Plus de 550 joueurs vont participer à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Parmi eux, des stars comme Sadio Mané ou Mohamed Salah qu’on ne présente plus, des joueurs à la réputation moindre mais à l’expérience avérée, des jeunes prometteurs et d’illustres inconnus, qui le seront peut-être moins à la fin de la compétition. Car l’histoire rappelle que chaque phase finale de CAN a permis à des footballeurs de sortir de l’anonymat et de vraiment lancer leur carrière.