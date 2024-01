Pourquoi Pastef a choisi le parrainage citoyen pour Bassirou Diomaye Faye - adakar.com

Politique Pourquoi Pastef a choisi le parrainage citoyen pour Bassirou Diomaye Faye Publié le vendredi 5 janvier 2024

© Autre presse par DR

Bassirou Diomaye Faye, responsable de “Pastef, les patriotes“

L'ex-Parti africain du Sénégal pour le travail l’éthique et la fraternité (Pastef) dissous a désigné Bassirou Diomaye Faye comme plan B pour être son candidat à la Présidentielle en février 202. Le numéro 2 dudit parti a opté le parrainage citoyen.



Dans sa parution du jour, Source A renseigne que le parrainage citoyen n’était pas prévue pour Bassirou Diomaye Faye. L’option de départ était de faire parrainer le numéro 2 du Pastef par des élus car les "Patriotes" étaient conscients que la candidature de ce dernier avait plus de chance de passer que celle de leur mentor jugé et condamné.