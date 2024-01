Présidentielle au Sénégal : le sort d’Ousmane Sonko entre incertitude et attente de la Cour constitutionnelle - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle au Sénégal : le sort d’Ousmane Sonko entre incertitude et attente de la Cour constitutionnelle Publié le vendredi 5 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par Dr

Sénégal: Ousmane Sonko arrêté et raccompagné à Dakar par la gendarmerie

Tweet

Alors que la polémique persiste autour de la possible élimination d’Ousmane Sonko de la course présidentielle, ses avocats adoptent des positions divergentes quant à la validité de sa candidature. Me Cheikh Khoureyssi Ba, l’un des avocats de l’opposant, a exprimé sa déception, affirmant que les adversaires de Sonko ont atteint leur objectif en le retirant de la présidentielle.



Cependant, Me Ciré Cledor Ly, un autre avocat d’Ousmane Sonko, estime qu’il est prématuré de déclarer le maire de Ziguinchor hors-course. Il se réfère à l’article 34 du code électoral, soulignant que la déchéance de la qualité d’électeur doit être expressément indiquée par la juridiction compétente. Il suggère ainsi que la radiation de Sonko doit être formellement actée par un tribunal de justice, ce qui pourrait prendre du temps.



La Cour constitutionnelle devra éclaircir cette situation complexe en examinant les dossiers de candidature à la présidentielle. Elle doit statuer sur la validité des parrainages d’Ousmane Sonko et indiquer si son dossier est complet. La liste définitive des candidats sera publiée le 20 janvier prochain, faisant de l’attente une composante cruciale de ce feuilleton politico-judiciaire.



HB