CAN 2024 : matchs, équipe et joueur à suivre de l'Algérie
Publié le vendredi 5 janvier 2024

Après une édition 2022 complètement loupée, les Algériens doivent retrouver leur lustre d’antan et espérer, pourquoi pas, soulever le trophée, comme en 2019.



Avec le Sénégal et le Maroc, l’Algérie fait assurément partie des favoris de cette Coupe d’Afrique des nations, en Côte d’Ivoire. Les Fennecs, qui peuvent compter sur de grandes stars (Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli, Islam Slimani) même si elles sont sur le déclin, et des jeunes talents (Fares Chaïbi, Rayan Aït-Nouri), ne pourront se contenter d’un accessit.



L’anecdote

12 joueurs de l’effectif de cette CAN étaient déjà de la partie il y a quatre ans, lors du deuxième et dernier titre des Fennecs au niveau continental. On retrouvait notamment le gardien Raïs M’Bolhi, le défenseur Youcef Atal, les milieux Riyad Mahrez, Hicham Boudaoui, Ismaël Bennacer et les attaquants Baghdad Bounedjah et Islam Slimani.