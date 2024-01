CAN 2024 : matchs, équipe et joueur à suivre du Sénégal - adakar.com

CAN 2024 : matchs, équipe et joueur à suivre du Sénégal Publié le vendredi 5 janvier 2024 | leparisien.fr

Sadio Mané

Finaliste des deux dernières éditions et vainqueur en 2022, le Sénégal est à nouveau l’un des grands favoris de cette CAN. Sadio Mané et sa troupe, pas mal inspirée de la Ligue 1, devront se méfier de leur poule assez relevée.



Le Sénégal pour la passe de deux ? Vainqueurs pour la première fois de leur histoire de la CAN en 2022, les « Lions de la Teranga » feront à nouveau partie des grands favoris dans cette Coupe d’Afrique des nations version 2024 en Côte d’Ivoire, avec un groupe très similaire, deux ans plus tard.



L’anecdote

Le Sénégal va devoir contrer la malédiction du champion sortant. Depuis le triplé historique de l’Égypte lors de la dernière décennie (2006, 2008, 2010), aucune sélection n’a réussi le doublé dans la compétition. Dans l’histoire, seuls l’Égypte (1957, 1959), le Ghana (1963, 1965) et le Cameroun (2000, 2002) ont réussi cette performance. De quoi interroger Aliou Cissé en conférence de presse : « Il y a des questions à se poser sur cette malédiction. Est-ce qu’aujourd’hui cette équipe du Sénégal dort sur ses lauriers ? Est-ce que cette équipe du Sénégal dort sur ses acquis ?

