News Sport Article Sport CAN 2024 : zoom sur les dix footballeurs qui peuvent faire la différence Publié le vendredi 5 janvier 2024 | LeMonde.fr

© Autre presse par DR

CAN 2024 : zoom sur les dix footballeurs qui peuvent faire la différence

Plus de 550 joueurs vont participer à la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Petite sélection à suivre.



Plus de 550 joueurs vont participer à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Parmi eux, des stars comme Sadio Mané ou Mohamed Salah qu’on ne présente plus, des joueurs à la réputation moindre mais à l’expérience avérée, des jeunes prometteurs et d’illustres inconnus, qui le seront peut-être moins à la fin de la compétition. Car l’histoire rappelle que chaque phase finale de CAN a permis à des footballeurs de sortir de l’anonymat et de vraiment lancer leur carrière.



Vincent Aboubakar (Cameroun)

Le capitaine des Lions indomptables (31 ans) ne jouira sans doute jamais de la même notoriété que Roger Milla, Patrick Mboma ou Samuel Eto’o, ses illustres prédécesseurs à la pointe de l’attaque camerounaise. Mais les huit buts qu’il avait inscrits lors de la Coupe d’Afrique des nations 2022 organisée dans son pays, lui valent d’être l’un des joueurs actuels les plus appréciés par les supporteurs. L’attaquant du Besiktas Istanbul avait également offert au Cameroun une victoire de prestige face au Brésil (1-0) lors de la dernière Coupe du monde. Le secteur offensif des Lions, guère efficient ces derniers mois, va beaucoup dépendre de son rendement.