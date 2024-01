Frontière sénégalo-gambienne : 22 billons de bois saisis par le service des Eaux et forêts - adakar.com

Frontière sénégalo-gambienne : 22 billons de bois saisis par le service des Eaux et forêts Publié le vendredi 5 janvier 2024

© Autre presse par DR

Le président de la République veut un encadrement plus strict de la coupe de bois

Des agents des Eaux et forêts du secteur départemental de Bounkiling ont saisi 22 billons, des charrettes et du matériel de coupe de bois à Moukoutala, dans la commune de Tankon, et à Diamalathiel, des localités situées à la frontière entre le Sénégal et la Gambie.



Cette saisie est le résultat de deux opérations de lutte contre le trafic international de bois dans la zone sud du pays menées les 27 et 29 décembre sous les ordres du commandant du secteur des Eaux et forêts de Bounkiling, Amadou Bâ, indique un communiqué.



Selon le texte, la première opération a permis d’intercepter à Moukoutala, un village situé dans la commune de Tankon, un convoi de 9 charrettes à traction asine de trafiquants de bois, 18 ânes, 18 billons dont 16 de kapokiers et 2 de dimb.



La seconde opération s’est déroulée dans la même zone, plus précisément à la frontière commune de Diamalathiel, avec l’interception à bord de deux camions immatriculés en Gambie, de 04 billons dont 02 de linke (Afzelia Africana) et 02 de Khaye (Khaya senegalensis) de 5 mètres de long, et un lot de matériel de coupe : machettes et tronçonneuses », ajoute la même source.