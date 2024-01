Economies africaines en 2024: optimisme modéré dans un environnement international difficile - adakar.com

Economies africaines en 2024: optimisme modéré dans un environnement international difficile Publié le vendredi 5 janvier 2024

Betty Mtehemu, vice-présidente du secteur des vêtements en tissu et présidente de l`Union des femmes au marché Mchikichini de Dar es Salaam.

Les économies africaines devraient enregistrer des gains économiques modérés au cours de la nouvelle année, dans un contexte marqué par de nombreux défis nationaux et internationaux.



Selon le rapport des Nations Unies sur la Situation et les perspectives de l'économie mondiale (WESP) 2024, la croissance économique du continent devrait s'accélérer légèrement, avec un PIB moyen qui pourrait atteindre 3,5 pour cent.



Cependant, les questions de viabilité de la dette, les pressions fiscales et le changement climatique sont autant d'incertitudes.



La croissance prévue de 3,5 % est une légère augmentation par rapport aux 3,3 % de 2023.



Les principales économies régionales, comme celle de l'Égypte, devraient ralentir à 3,4 %, contre 4,2 % l'année précédente, principalement en raison de la pénurie de devises qui pourrait affaiblir la capacité d'importation et la demande intérieure.



En Afrique du Sud, la crise énergétique persistante a limité la croissance à seulement 0,5 % en 2023, et aucun changement significatif n'est attendu en 2024.



Au Nigéria, les perspectives de croissance du pays indiquent une hausse modérée, en grande partie due aux réformes du gouvernement dans le secteur pétrolier. La croissance devrait s'élever à 3,1 %.

Le fardeau de la dette



Les niveaux élevés d'endettement sont l'un des principaux défis auxquels les économies africaines devront faire face à l'avenir, selon le rapport.



La Zambie, par exemple, doit composer avec un ratio dette/PIB qui a grimpé à plus de 70 % au cours des dernières années.



Pourtant, le pays n'est pas le seul : "Dix-huit pays d'Afrique ont enregistré un ratio dette/PIB supérieur à 70 % en 2023, et nombre d'entre eux sont en situation de surendettement", a déclaré le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies ("DESA") dans un communiqué de presse accompagnant le rapport.