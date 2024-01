Présidentielle 2024: le point de la Commission de Contrôle des Parrainages sur les opérations effectuées ce jeudi 4 janvier 2024 - adakar.com

La Commission de Contrôle des parrainages informe les citoyens qu'elle a poursuivi ses travaux ce jeudi 4 janvier 2024 à compter de 9 heures 10 minutes. Les représentants de vingt (20) candidats suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort, étaient convoqués.



Se sont présentés au Conseil constitutionnel, accompagnés de leur informaticien.



Trois candidats, en l'occurrence MM. Alpha THIAM (classé 67e), Abdou Khadre SALL (classé 72e) et Hamidou THIAW (classé 77e).



Ont été représentés, les candidats suivants, listés selon leur rang issu du tirage au sort :



61) Abdoul MBAYE ;

62) Sheikh Alassane SENE ;

61) Al Hassane Ould Aliou NIANG ;

64) Khalifa Ababacar SALL

65) Anta Babacar NGOM ;

66) Aminata TOURÉ ;

68) Amadou BA ;

69) El Hadji Mamadou DIAO ;

70) Ibrahima Abou NGUETTE ;

71) Amadou SECK ;

73) Bassirou Diomaye Diakhar FAYE ;

74) El Hadji Abdourahmane DIOUF ;

75) Thierno CISSÉ ;

76) Ibrahima SALL ;

79) Cheikh DIENG ;

80) Mouhamadou Fadel KONÉ.



Les fichiers de parrainage de tous les candidats qui ont déposé un dossier de déclaration de candidature comportant la totalité des pièces exigées par la loi ont pu être contrôlés. À l'issue des opérations de vérification, chaque représentant a reçu le procès-verbal des résultats du contrôle du fichier de parrainage de son candidat et une clé USB contenant l'intégralité des parrainages invalides, classés suivant le motif de rejet.



Le candidat Ndongo NDIAYE, par lettre reçue au greffe le 4 janvier 2024 adressée au Président du Conseil constitutionnel, a déclaré retirer sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Le candidat Thierno CISSÉ, qui a produit une liste de députés introuvables sur la liste des membres de l'Assemblée nationale, a été mis à la disposition du Procureur de la République près le tribunal de grande instance Hors Classe de Dakar pour suspicion de fraude sur le parrainage, conformément aux dispositions des articles L.57, al. 8 et L.91 du Code électoral.



La Commission a clôturé ses travaux à 19 heures 30 minutes.



Fait à Dakar, le 4 janvier 2024



