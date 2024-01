SENEGAL-POLITIQUE / Présidentielle 2024 : seuls Amadou Ba, Anta Babacar Ngom et Khalifa Sall ont fait valider leurs parrains, ce jeudi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique SENEGAL-POLITIQUE / Présidentielle 2024 : seuls Amadou Ba, Anta Babacar Ngom et Khalifa Sall ont fait valider leurs parrains, ce jeudi Publié le vendredi 5 janvier 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Tournée Économique de Amadou Ba : Cheikh Issa Sall demande un Programme Spécial pour Mbour

Tweet

Seuls Amadou Ba, Anta Babacar Ngom et Khalifa Sall ont fait valider leurs parrains, parmi les 20 candidats à l’élection présidentielle du 25 février prochain concernés par le contrôle des parrainages de ce jeudi, a-t-on appris de plusieurs sources.



Le Premier ministre, Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yaakaar, la coalition de partis politiques de la majorité présidentielle, a collecté ses parrains auprès des présidents des conseils départementaux et des maires.



Selon Issakha Diouf, son mandataire, Anta Babacar Ngom, entrepreneure et candidate de l’ARC, l’Alternance pour la relève citoyenne, a fait valider 45.238 parrains récoltés auprès des citoyens électeurs, soit 1.007 de plus que le minimum requis par le code électoral pour ce mode de parrainage.



L’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, candidat de Taxawu Senegaal, a été parrainé par 13 députés de ladite coalition, a annoncé son mandataire, Moussa Tine.



Les anciens Premiers ministres Aminata Touré et Abdoul Mbaye doivent procéder au remplacement des doublons signalés par la commission de contrôle pour valider leurs parrains.



El Hadj Mamadou Diao, dit Mame Boye Diao, doit également apporter des corrections à son parrainage pour faire valider son dossier de candidature.



Bassirou Diomaye Faye, El Hadji Abdourahmane Diouf et Amadou Seck sont dans la même situation que M. Diao.



Les parrains des autres candidats contrôlés ce jeudi ont été invalidés par la commission de contrôle des parrainages.



C’est le cas de l’ancien député Ibrahima Abou Nguette, d’Al Hassane Ould Aliou Niang, d’Alpha Thiam, de Sheikh Alassane Sène, d’Ibrahima Sall, de Hamidou Thiaw, d’Abdou Khadre Sall, d’Alioune Thiaw, de Cheikh Dieng, de Mouhamadou Fadoul Koné et de Thierno Cissé.



Le candidat Thierno Cissé arrêté pour ‘’suspicion de fraude sur le parrainage’’



Le candidat Ndongo Ndiaye, par une lettre adressée au président du Conseil constitutionnel, a déclaré retirer sa candidature à l’élection présidentielle, selon un communiqué de la commission de contrôle des parrainages.



La même source annonce que ‘’le candidat Thierno Cissé, qui a produit une liste de députés introuvables sur la liste des membres de l’Assemblée nationale, a été mis à la disposition du procureur de la République […] pour suspicion de fraude sur le parrainage’’.



La commission de contrôle des parrainages devrait poursuivre ses travaux vendredi 5 janvier pour examiner les parrains collectés par 13 candidats.



En vertu du nouveau code électoral du Sénégal, tout candidat à l’élection présidentielle doit réunir entre 0,6 et 0,8 % – soit 44.231 à 58.975 électeurs – du nombre d’électeurs inscrits sur le fichier électoral.



Les candidats ont également la possibilité de collecter des parrains auprès des maires et des présidents de conseil départemental.



S’ils font cette option, le code électoral leur fait obligation de réunir 120 signatures au moins, soit 20 % de l’effectif des présidents des conseils municipaux et départementaux.



Il est également loisible aux candidats de recourir au parrainage parlementaire. Dans ce cas-là, ils doivent collecter au moins 13 signatures, soit 8 % de l’effectif des députés.