© Présidence par DR

Visite de courtoisie de Macky Sall à Touba

Touba, le 4 novembre 2017 - Le président de a République Macky Sall a effectué une visite de courtoisie du Chef de l`Etat à Touba à la veille du grand Magal 2017. Il a été accueilli par les autorités religieuses et par les populations. Photo: Marième Faye Sall Tweet

C’est une grosse surprise du Conseil des ministres : au titre des textes législatifs et règlementaires, il a été examiné et adopté le projet de décret portant dénomination du Centre hospitalier régional de Fatick «Centre hospitalier régional Adja Marième Faye Sall de Fatick». Une façon d’immortaliser la Première dame en la choisissant comme la marraine de l’Hôpital régional de Fatick (Horof). Alors que le Président Sall a été fait parrain à Dakar, à Diamniadio, Saint-Louis, Kaffrine et Tambacounda. Ce qui rappelle Mme Elizabeth Diouf, marraine de maternités.



Par ailleurs, il y a aussi les projets de décret portant dénomination de «l’Institut d’hygiène sociale El Hadji Alioune Diagne Mbor», de l’Institut supérieur d’Ensei­gne­ment professionnel (Isep) Amadou Traware», Institut supérieur d’enseignement pro­fes­sionnel Abdou­laye Ly de Thiès.