Sénégal: des jeunes diplômés initiés aux techniques de recherche d’emploi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: des jeunes diplômés initiés aux techniques de recherche d’emploi Publié le vendredi 5 janvier 2024 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Sénégal: des jeunes diplômés initiés aux techniques de recherche d’emploi

Tweet

Au Sénégal, environ 300.000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. Pour donner aux jeunes la chance de trouver leur épingle du jeu, le Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds) organise depuis 23 ans le Forum du premier emploi.



Avant cette rencontre qui se tiendra les 16 et 17 janvier 2024, l’organisation patronale a, comme à l’accoutumée, tenu ce jeudi à Dakar, l’atelier training au profit des jeunes diplômés retenus pour participer à ce forum. « Naturellement, cette 23e édition de l’atelier training du Forum du 1er emploi qui nous réunit aujourd’hui est, comme celles qui l’ont précédé, un moment de générosité et de solidarité. Il permet de mieux outiller les jeunes diplômés en quête d’une première expérience professionnelle en les initiant: aux techniques de rédaction de CV; aux techniques de rédaction de lettre de motivation…», a expliqué Mbagnick Diop, président du Meds.



Selon lui, il s’agit «en gros de les (jeunes) préparer à l’employabilité et d’être fin prêt le Jour J, à savoir les 16 et 17 janvier 2024». «La qualité de la ressource humaine, le capital humain et l’efficacité dans l’organisation sociale sont devenues des éléments déterminants de la croissance économique. (…) La jeunesse est un grenier de créativité et un silo de ressources humaines; l’emploi est pour elle, à la fois, une aspiration légitime et un droit fondamental», a poursuivi Mbagnick Diop.



Affirmant que le Forum du 1er emploi est le «résultat de l’imagination féconde du Meds», Modou Fall, directeur de l’Emploi a indiqué que le taux de chômage au Sénégal a baissé de 23 à 18,6% en 2023, s’appuyant ainsi sur les chiffres du dernier recensement de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



«Le gouvernement sénégalais a recruté beaucoup de jeunes dans plusieurs secteurs où la demande d’emploi est forte comme ceux de l’Hygiène publique (12.000 jeunes recrutés) et de l’Environnement (10.000 jeunes recrutés par le ministère de l’Environnement). Tout cela fait que dans le cadre du programme +Xeyu ndaw gni+ visant à répondre de manière urgente et significative aux besoins des jeunes en matière de formation, d’emploi et de soutien à l’entrepreneuriat, en particulier en mettant en œuvre le volet financement, entrepreneuriat et autonomisation , nous avons trouvé du travail à 66.000 jeunes dépassant ainsi les 65.000 emplois initialement prévus», a expliqué M. Fall.



Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, a ajouté que rien qu’entre 2016 et 2023, l’État a financé, à travers le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), la formation continue pour plus de 400.000 leur permettant d’avoir une insertion professionnelle en quelques mois.



TE/ac/APA