Sénégal: la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation confirmée, son éligibilité remise en question Publié le vendredi 5 janvier 2024 | RFI

Ousmane Sonko, leader de PASTEF

Au Sénégal, la Cour suprême a confirmé ce vendredi 5 janvier la condamnation à six mois de prison avec sursis de l'opposant Ousmane Sonko pour diffamation à l’encontre de l’actuel ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Une décision qui remet à nouveau en question son éligibilité pour l’élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 25 février prochain.



La Cour suprême sénégalaise a confirmé ce 5 janvier juste avant minuit la décision de la Cour d'appel du 8 mai 2023. Ousmane Sonko avait été condamné en appel à une peine de six mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique envers Mame Mbaye Niang. Le maire de Ziguinchor avait publiquement accusé l’actuel ministre du Tourisme d'avoir été épinglé dans un rapport de l'Inspection générale d'État pour des détournements présumés. Les avocats des deux camps confirment son inéligibilité pour cinq ans.