Football: Voici la forte somme d’argent que va toucher l’équipe vainqueur de la CAN 2023 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football: Voici la forte somme d’argent que va toucher l’équipe vainqueur de la CAN 2023 Publié le jeudi 4 janvier 2024 | actucameroun.com

© Autre presse par Dr

CAN 2021 : Sadio Mané élu meilleur joueur de la CAN

Tweet

Le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023 va empocher la rondelette somme de 7 millions de dollars US, soit près de 4 milliards 200 millions FCFA.

L’annonce a été faite par la Confédération africaine de football (CAF), ce jeudi 4 janvier 2024. L’enveloppe à verser au pays vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations connait ainsi une augmentation de 40 % comparativement à celle de la CAN Cameroun 2023 qui était de 5 millions de dollars.



« La Confédération Africaine de Football (« CAF ») a annoncé une augmentation de 40% du prix du vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023. Le vainqueur de la 34e édition du plus grand évènement sportif organisé sur le sol africain, r