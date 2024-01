60ème édition de la Ziara annuelle d’El Hadji Oumar Tall: les services de l’État s’engagent pour une réussite de l’évènement - adakar.com

© aDakar.com par BL

Réunion préparatoire de la 60ème édition de la Ziara annuelle d’El Hadji Oumar Tall.

Dakar, le 4 janvier 2024 - Le ministre de l`Intérieur Sidiki Kaba a présidé, ce jeudi, une réunion préparatoire de la 60ème édition de la Ziara annuelle d’El Hadji Oumar Tall. Tweet

Le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba, en charge des cultes, a présidé, ce jeudi 4 janvier 2023, la traditionnelle réunion préparatoire de la Ziarra omarienne. La rencontre préparatoire s'est tenue, ce jour, au siège du ministère de l'Intérieur à la Place Washington, à Dakar.



En présence de l'ensemble des services déconcentrés, des autorités compétentes, et de la famille omarienne représentée par son porte-parole, Thierno Nourou Cheikh Oumar Tall, les différentes questions relatives à l'organisation de la ziarra ont été abordées.



"L’Etat prendra toutes ses dispositions. C’est une instruction du président de la République (…) pour que cette Ziara soit une réussite. Cette Ziara est d’une très grande importance. Elle est annuelle. Elle a une dimension nationale et internationale parce que nous avons de nombreux pèlerins qui viennent de partout, de toutes les régions du Sénégal et d’Afrique", a déclaré le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba.



La 60e Ziara de la famille Omarienne prévue les 13 et 14 janvier 2024 à Louga, dans le nord du Sénégal.



Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a exhorté les services des Douanes de faciliter le déplacement des pèlerins en provenance de la sous-région, notamment de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, de la Gambie, de la Guinée, du Soudan entre autres pays.



Pour Thierno Nourou Cheikh Oumar Tall, président du comité d’organisation de cette 60ème édition de la Ziara annuelle d’El Hadji Oumar Tall, l'État a pris les engagements nécessaires à la réussite de l'évènement.



"Nous sommes rassurés. Les chefs de services ont pris des engagements. Nous allons nous rapprocher de la gouverneure de Louga pour tout manquement", a ajouté le porte-parole de la famille omarienne.



Makhtar C.