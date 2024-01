Lutte des boulangers pour l’allègement de la taxe sur le Blé : la décision d’une grève imminente divise la faîtière - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lutte des boulangers pour l’allègement de la taxe sur le Blé : la décision d’une grève imminente divise la faîtière Publié le jeudi 4 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

REPORTAGE – Coronavirus : Risque de contamination massive dans les boulangeries prises d`assaut en ce début de Ramadan.

Tweet

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) a annoncé son intention de déclencher une grève à partir de mi-janvier, réclamant un allègement des taxes sur le blé, a-t-on appris ce jeudi 04 janvier 2024.



Cette grève annoncera également une hausse sur le prix du pain, soufflent les boulangers, si leurs revendications ne sont pas prises en compte par l’État.



Cependant, cette décision ne fait pas l’unanimité au sein de la faîtière des boulangers, le Collectif National des Boulangers du Sénégal (CNBS) et le Regroupement des Boulangers du Sénégal (RBS) se démarquant du mouvement. Ces groupes estiment qu’il n’est pas acceptable de faire pression sur l’État à la veille des élections, soulignant les répercussions sur les ménages.



Le porte-parole du CNBS et du RBS, Fallou Sarr, a assuré les consommateurs que le prix du pain ne dépassera pas 175 francs CFA à Dakar et 180 francs CFA dans certaines régions de l’intérieur. Il a ajouté que bien que le secteur de la boulangerie rencontre des difficultés, cela ne justifie pas une hausse du prix de la baguette ni une menace de grève, soulignant que la principale difficulté réside dans le coût des intrants.



HB