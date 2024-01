Conseil des Ministres : des décisions majeures adoptées pour le développement - adakar.com

Conseil des Ministres : des décisions majeures adoptées pour le développement
Publié le jeudi 4 janvier 2024

© aDakar.com

Le nouveau gouvernement de la République du Sénégal (Conseil des ministres)

Plusieurs projets de décrets ont été examinés et adoptés, marquant des avancées significatives dans divers secteurs, ce mercredi 03 janvier 2024, lors du conseil des ministres.

Parmi les décisions clés figurent l'organisation du Ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, ainsi que l'érection du Centre hospitalier régional Henrich Lübke de Diourbel en Établissement public de Santé de niveau III.



Le Conseil a également approuvé la dénomination du Centre hospitalier régional de Fatick en « Centre hospitalier régional Adja Marième FAYE SALL de Fatick », ainsi que celle de l’Institut d’hygiène sociale El Hadji Alioune DIAGNE MBOR et des Instituts supérieurs d’Enseignement professionnel (ISEP) de Diamniadio et de Thiès.



En outre, des mesures importantes ont été prises en matière de sécurité alimentaire avec la création du Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience. De plus, le gouvernement a donné son feu vert à la création de l'Etablissement public « Sénégal Connect Park » et de la Zone économique spéciale « Sénégal Connect Park » à Diamniadio, marquant un pas en avant dans le développement des technologies numériques dans le pays.



Ces décisions reflètent l'engagement continu du gouvernement envers la croissance et le progrès dans divers secteurs clés.



