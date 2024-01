Circulation : La police et la gendarmerie du Sénégal digitalisent les amendes forfaitaires pour lutter contre la corruption routière - adakar.com

Circulation : La police et la gendarmerie du Sénégal digitalisent les amendes forfaitaires pour lutter contre la corruption routière Publié le jeudi 4 janvier 2024

La police et la gendarmerie sénégalaises ont conjointement lancé, le mercredi 03 janvier 2024, un projet ambitieux de digitalisation des amendes forfaitaires, grâce à une nouvelle application développée par la société Jotali,a-t-on appris de PressAfrik.





Ce nouveau bijou numérique mise en place en collaboration avec les forces de l'ordre, permettra aux contrevenants des règles de la route de désormais payer directement leurs amendes via l'application. Les paiements peuvent être effectués à partir de plateformes populaires telles qu'Orange Money et Wave.



La démonstration de ce nouveau système a été réalisée au Commissariat central par le célèbre policier surnommé "Amoul Yakar" et à la Gendarmerie de Diamniadio. Des tests grandeur nature ont également été déployés sur l'axe menant à Diamniadio sous la supervision du général Moussa Fall et de son équipe.



Le processus est simplifié pour le contrevenant, qui, en payant directement via l'application, reçoit instantanément son reçu et récupère son permis de conduire ou sa carte grise, préalablement saisis. Les fonds collectés sont directement versés dans les caisses du Trésor public, éliminant tout intermédiaire dans le processus de collecte des amendes.



Cette initiative, menée par le général Moussa Fall, Haut commandant de la gendarmerie, vise à combattre la corruption routière en garantissant une collecte transparente et efficace des amendes. La digitalisation de ce processus pourrait marquer une avancée significative dans la lutte contre la corruption liée à la circulation routière au Sénégal.



