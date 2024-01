Justice : Nouveau round déterminant pour Ousmane Sonko à la Cour Suprême - adakar.com

Justice : Nouveau round déterminant pour Ousmane Sonko à la Cour Suprême
Publié le jeudi 4 janvier 2024

Le bras de fer judiciaire entre l'opposant Ousmane Sonko et le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, atteint son point culminant avec une audience cruciale à la Cour suprême prévue ce jeudi 4 janvier 2024.

Le litige entre les deux personnalités politiques a connu un tournant défavorable pour Ousmane Sonko le lundi 8 mai 2023, lorsque la cour d'appel l'a condamné à six mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique envers le ministre. Cette décision a également confirmé le montant des dommages et intérêts fixé en première instance, s'élevant à 200 millions de francs CFA.



L'enjeu majeur de cette condamnation réside dans son impact potentiel sur l'éligibilité d'Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle, prévue en février 2024. Selon les dispositions du code électoral, une confirmation de la condamnation en cassation pourrait entraîner son exclusion de la course présidentielle. Ainsi, ce nouveau rendez-vous à la Cour suprême revêt une importance décisive pour l'avenir politique d'Ousmane Sonko, déterminant non seulement pour son statut judiciaire, mais également pour son éligibilité et sa participation à l'élection présidentielle à venir.



