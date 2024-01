Société: Sadio Mané Inaugure un terrain de football de normes FIFA dans son village natal - adakar.com

Société: Sadio Mané Inaugure un terrain de football de normes FIFA dans son village natal
Publié le jeudi 4 janvier 2024 | aDakar.com

Sadio Mané, la star du football sénégalais, a marqué une pause dans les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations pour inaugurer un tout nouveau terrain de football dans son village natal de Bambaly, mercredi 03 janvier 2024, a-t-on appris.



L'attaquant des Lions a souligné que ce projet va bien au-delà d'un simple cadeau à son village, représentant plutôt le symbole de l'unité, de la force et de la passion pour le football.



Lors de la cérémonie d'inauguration, Sadio Mané a exprimé sa fierté et sa joie, déclarant que le terrain répond à une mission plus large. Il a encouragé les jeunes de sa communauté à cultiver leurs talents, à poursuivre leurs rêves et à travailler dur pour atteindre leurs objectifs. Ce terrain, conforme aux normes FIFA, offre une opportunité aux jeunes locaux de développer leurs compétences et de réaliser leurs aspirations sportives.



Outre cette initiative, Sadio Mané, déjà engagé dans divers projets, a promis de continuer à soutenir et à investir dans sa communauté. Il souhaite ainsi offrir aux jeunes l'opportunité de suivre leurs rêves, créant un avenir où chaque enfant peut devenir la meilleure version de lui-même. Ce nouveau terrain symbolise la passion, la détermination et le succès collectif de la communauté.



HB