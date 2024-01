Conseil des ministres : Macky Sall index l’importance de la prévention des incendies et de la régulation du secteur de la boulangerie - adakar.com

Conseil des ministres : Macky Sall index l'importance de la prévention des incendies et de la régulation du secteur de la boulangerie Publié le jeudi 4 janvier 2024

© aDakar.com par DR

Le nouveau gouvernement de la République du Sénégal (Conseil des ministres)

Le président Macky Sall a indexé lors du conseil des ministres tenu ce mercredi 03 janvier 2024, l'importance l'importance de la prévention des incendies et de la régulation du secteur de la boulangerie.



Le Chef de l'État a exhorté le gouvernement à prendre des mesures préventives rigoureuses pour lutter contre les incendies et les feux de brousse, soulignant la nécessité d'une assistance systématique aux populations affectées.



En outre, le Chef de l'État a appelé à une régulation optimale du secteur de la boulangerie, enjoignant au Premier Ministre et au Ministre du Commerce de travailler en collaboration avec les acteurs de l'industrie pour examiner le renouvellement des équipements des boulangers, encadrer le système d'implantation et de distribution du pain, tout en maintenant les prix homologués actuels.

Ces directives visent à garantir la sécurité, le bien-être des populations et la stabilité économique dans ces domaines clés.



