Macky Sall nomme l’hôpital de Fatick en l’honneur de son épouse Marième Faye Sall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Macky Sall nomme l’hôpital de Fatick en l’honneur de son épouse Marième Faye Sall Publié le jeudi 4 janvier 2024 | senego

© Présidence par LM

Arrivée du président et de son épouse à Nouakchott

Nouakchott, le 12 juillet 2021- Le président de la République Macky Sall et son épouse Marième Faye Sall sont arrivés, ce lundi 12 juillet 2022, à Nouakchott, pour une visite d`amitié et de travail de 48 heures. Tweet

Le Conseil des ministres, présidé par le chef de l’État Macky Sall et le Premier ministre, s’est tenu le mercredi 3 janvier 2024. Parmi les multiples décisions du premier conseil de l’année, la nomination du Centre hospitalier régional de Fatick a particulièrement retenu l’attention. Le Centre hospitalier est désormais dénommé « Centre hospitalier régional Adja Marième FAYE SALL de Fatick » en l’honneur de l’épouse du président.



Lors de cette session, un projet de décret a été introduit pour officialiser cette nouvelle dénomination. Outre cette nomination, le président a également proposé divers projets de décrets concernant la structuration et la dénomination de plusieurs autres entités étatiques.

Le projet de décret portant organisation du Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion a été présenté, soulignant une volonté de structuration dans ce secteur.



Le Centre hospitalier régional Henrich Lübke de Diourbel a été élevé au rang d’Établissement public de Santé de niveau III, reflétant une amélioration de ses services et de sa gestion.

L’Institut d’hygiène sociale a été renommé en « Institut d’hygiène sociale El Hadji Alioune DIAGNE MBOR », honorant une figure importante dans le domaine de la santé publique.



En ce qui concerne l’éducation professionnelle, deux instituts supérieurs d’Enseignement professionnel ont également été renommés. L’ISEP de Diamniadio est désormais connu sous le nom de « Institut supérieur d’Enseignement professionnel Amadou TRAWARE », et l’ISEP de Thiès porte le nom de « Institut supérieur d’Enseignement professionnel Abdoulaye LY ».



Il est à noter que le président Macky Sall est originaire de la région de Fatick, une région à laquelle il est profondément attaché. Cela a été démontré récemment lors d’un conseil présidentiel organisé dans la même région, où plusieurs décisions économiques et sociales ont été prises, soulignant l’importance de cette région pour le chef de l’État.