Contrôle des parrainages : IDY EN DANGER Publié le jeudi 4 janvier 2024

© aDakar.com par DR

Idrissa Seck, qui revendique le statut de chef de l’opposition, doit repasser à la Commission de contrôle des parrainages pour régulariser 8613 doublons externes. Il a 48 heures pour se prêter à cet exercice, à compter de la date de notification par le greffier du Conseil constitutionnel. Comme en 2019, le président du parti Rewmi va puiser dans son stock de parrains pour espérer passer le filtre.



Par Malick GAYE – Idrissa Seck, le «chef de l’opposition», a 48 heures, à compter de la date de notification par le greffier du Conseil constitutionnel, pour régulariser ses 8613 doublons externes. Il n’a validé que 38 497 parrains. Deuxième lors de l’élection présidentielle de 2019, Idrissa Seck était passé par le deuxième tour pour valider ses parrainages.



Son mandataire, Ass Babacar Guèye, a attiré l’attention en disant ceci : «Nous sommes en séance de rattrapage comme en 2019. Nous avons validé le nombre de parrains dans les régions. Nous avons un stock pour compléter. Mais il y a un fait qui revient et qui pose problème, c’est la mention «rejet pour non-inscription sur le fichier».»



Idy doit repasser pour valider ses parrainages, il ne fera pas le chemin tout seul. En effet, le candidat du Pur, Aliou Mamadou Dia, a validé 47 383 signatures, seulement il doit régulariser 202 parrains à Diourbel, tout comme Serigne Mboup. Sur plus de 58 mille parrains qu’il a déposés, le maire de Kaolack, d’après son mandataire, a vu 116 de ses parrains faire l’objet d’un rejet pour cause de non-inscription sur le fichier électoral. Serigne Mboup enregistre aussi 27 107 doublons externes. Le journaliste Pape Djibril Fall n’a pas encore franchi le cap du parrainage. Il doit repasser devant la Commission de vérification. Il est sorti du Conseil constitutionnel avec un nombre de 30 558 parrains validés et des doublons externes au nombre de 22 000.



Ce qui ne sera pas le cas du professeur Daouda Ndiaye, qui a 47 566 parrains. Il a satisfait à tous les critères.



Le mandataire de Amdy Diallo Fall ne s’est pas présenté hier au Conseil constitutionnel. Il passera le vendredi 5 janvier.



Par contre, Ndiack Lakh, Birima Mangara, Alioune Sarr, Mbacké Sarr, Ibrahima Hamidou Dème, Cheikh Bamba Dièye, Oumar Sylla, Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, Jean-Baptiste Diouf, Charles Emile Ciss et Khadim Diop ne vont pas être candidats. Ils n’ont pas passé le filtre du parrainage.