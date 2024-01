Parrainages : Karim Wade passe, Boun Abdallah Dionne au 2nd tour - adakar.com

Parrainages : Karim Wade passe, Boun Abdallah Dionne au 2nd tour Publié le jeudi 4 janvier 2024

© Autre presse par DR

PDS : karim wade sort le bâton

Le contrôle de son parrainage n’était qu’une simple procédure. Karim Meïssa Wade passe sans surprise car il avait opté pour le parrainage des élus. Ayant plus de 13 députés à l’hémicycle, le fils de l’ex président Abdoulaye Wade n’avait pas trop de souci à se faire.



D’ailleurs le moment de vérification a pris beaucoup moins de temps comparé aux autres candidats déclarés. Karim Wade est ainsi la cinquième personne à avoir validé son parrainage après Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Dieye, Dethié Fall et le professeur Daouda Ndiaye.



Le dossier de candidature de Mahammed Boun Abdallah Dionne passe au deuxième tour. Il a validé 36.000 parrains et est autorisé à régulariser 7000 parrains.



À noter que l’ancien premier ministre faisaient partie des candidatures parallèles au sein de Benno bokk yaakaar (Bby).