Sénégal : Idrissa Seck face à la menace des doublons externes des parrainages - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal : Idrissa Seck face à la menace des doublons externes des parrainages Publié le jeudi 4 janvier 2024 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse

Résultats du département de Thiès : Idrissa Seck « Roi » chez lui !

Tweet

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA titrent principalement sur la poursuite du contrôle des parrainages des candidats déclarés à la prochaine présidentielle, avec plusieurs d’entre eux qui sont pour le moment recalés là où d’autres comme Idrissa Seck doivent compléter des parrainages pour espérer participer au scrutin.



Walf Quotidien consacre un dossier aux « paris sportifs » qui constituent une « addiction à l’école » sénégalaise. Ne continuant pas sa phrase, Talla, élève en classe de Première, dit qu’il « aimerait pouvoir arrêter de jouer, mais » des obstacles l’en empêchent. De son côté, « Yancouba pleure deux échecs au Bac » alors que ces paris sportifs qui attirent de plus en plus de jeunes écoliers ajoutent à « l’inquiétude des parents », remarque le journal qui s’entretient avec Aliou Mamadou Dia, le candidat du Parti de l’unité et développement (Pur) pour la prochaine présidentielle. Il dit constater que « les Sénégalais sont fatigués ».



Pour ce scrutin dont le premier tour est prévu le 25 février prochain, Le Témoin voit « déjà une quarantaine de candidatures invalidées » par le Conseil constitutionnel. Si « Idrissa Seck et Aliou Mamadou Dia du Pur sont en sursis, puisque devant régulariser des milliers de doublons externes », le journal affirme que « de grosses pointures comme Alioune Sarr, Cheikh Bamba Dièye, Cheikh Bara Dolly Mbacké et Birima Mangara » font partie de la liste des candidats recalés pour « la seule journée d’hier ».



EnQuête fait remarquer que les candidats sont « pris au piège » en raison du « rejet massif de dossiers de parrainages devant le Conseil constitutionnel ». Le journal souligne que « hier, un seul candidat est passé sur un total de 20 » là où l’ancien chef de l’opposition Idrissa Seck et d’autres figures telles que le journaliste Papa Djibril Fall ou l’homme d’affaires Serigne Mboup « vont devoir passer au second tour » pour compléter les parrainages qui leurs manquent dans certaines localités.



L’obstacle rencontré par « Idy », le surnom de Idrissa Seck, sur le chemin de contrôle de ses parrainages, semble être une surprise pour Sud Quotidien qui affirme que le patron du parti Rewmi (le pays), deuxième à la dernière élection présidentielle avec plus de 20% des suffrages derrière le vainqueur Macky Sall, est « recalé » par le Conseil constitutionnel.



Avec la non validation pour le moment du dossier de candidature de Idrissa Seck, Le Quotidien et L’Observateur estiment que l’ancien Premier ministre d’Abdoulaye Wade est « en danger » car « il doit valider 8613 doublons » là où « le candidat du Pur est à 202 parrains près » du but.



L’ancien maire de Thiès a la possibilité de régulariser parce qu’il a « plus de 8000 doublons externes à corriger pour passer l’étape des parrainages ». Mais « s’il ne participe pas à l’élection, c’en est quasiment fini de son destin présidentiel », estime un observateur de la scène politique sénégalaise dans le quotidien.