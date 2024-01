Dans les mines du Sénégal, une ruée vers l’or qui profite à d’autres - adakar.com

Dans les mines du Sénégal, une ruée vers l'or qui profite à d'autres
Publié le mercredi 3 janvier 2024 | www.letemps.ch

La majorité de la production aurifère du pays ouest-africain est exportée vers la Suisse. La région des mines est aussi la plus pauvre du pays. «Le Temps» a remonté la filière du précieux minerai, de son extraction sur place à son affinage dans le canton de Neuchâtel, pour comprendre les paradoxes d’un commerce toujours aussi peu équitable



Au-delà de Niokolo-Koba, plus grande réserve naturelle du Sénégal, la route débouche sur la région de Kédougou, aux frontières du Mali et de la Guinée. Si vous n’avez pas percuté un babouin ou un phacochère en traversant la forêt, vous arriverez à Mako, qui enjambe le fleuve Gambie, en une dizaine d’heures de trajet depuis Dakar.