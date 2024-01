CAN 2023: Les Lions de la Téranga préparent leur rencontre amicale contre le Ména du Niger du lundi prochain - adakar.com

News Sport Article Sport CAN 2023: Les Lions de la Téranga préparent leur rencontre amicale contre le Ména du Niger du lundi prochain Publié le mercredi 3 janvier 2024 | aDakar.com

Séance d`entrainement des Lions de la Téranga

Dakar, le 3 janvier 2024 - Les Lions de la Téranga ont livré, mardi 2 janvier 2024, leur troisième séance d`entraînement en direction de la Coupe d`Afrique des Nations 2023. Tweet

Les Lions de la Téranga du Sénégal, ont effectué leur troisième séance d'entraînement en direction du match amical à disputer le lundi 8 janvier 2024 contre le Niger, au Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, à partir de 18 heures.



En direction de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 dont le coup d'envoi sera donné dans une dizaine de jours, les Lions de la Téranga vont disputer un dernier match amical à Dakar, contre le Mena du Niger.



Pour le regroupement des Lions convoqués pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, la tanière n'était pas encore au complet. Sur les 27 joueurs sélectionnés par le l'entraîneur national Aliou Cissé, seuls 19 répondaient présents, mardi à la dernière séance d'entraînement.



Champions d'Afrique en titre avec le sacre de Yaoundé en 2021, les Lions de la Téranga vont aborder la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec l'ambition de conserver leur trophée.



Pour la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de la Téranga sont logés dans le Groupe C en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Ces équipes du Groupe C seront logées à Yamoussoukro et disputeront leurs matches de poule au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.



Makhtar C.