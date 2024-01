Régularisation des parrainages: le Conseil constitutionnel rappelle aux mandataires les dispositions de la loi électorale - adakar.com

Publié le mercredi 3 janvier 2024

© aDakar.com par DR

Le siège du Conseil constitutionnel sénégalais

Alors que le processus de vérification des parrainages pour les dossiers de candidature à l’élection présidentielle se poursuit, le Conseil constitutionnel a rappelé, à l’intention des mandataires de candidats devant régulariser que cela ne pourrait se faire qu’après notification reçue du Greffe.



"Le Conseil constitutionnel informe les candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024, qu’en application de l’article L.126 du Code électoral, les candidats susceptibles d’être admis à régulariser leurs parrainages ne pourront le faire qu’après réception par leur mandataire de la notification faite par le Chef du greffe à cette fin", a informé le Conseil constitutionnel dans un communiqué.



En conséquences de cette disposition de la loi, le Conseil constitutionnel rappelle qu’"aucun dossier de parrainage en vue de la régularisation ne sera reçu au greffe du Conseil constitutionnel avant cette notification."



Plusieurs dizaines des dossiers de parrainages ont été déjà examinés par le Conseil constitutionnel. Plusieurs candidats déclarés dont Boubacar Camara, Dr Cheikh Tidiane Dieye et Déthié Fall ou encore le Pr Daouda Ndiaye ont validé leur dossier de parrainage. D’autres candidats parmi lesquels Idrissa Seck, Me El Hadj Diouf, ou encore Pape Djibril Fall devront régulariser un nombre de doublons constatés dans leur dossier de parrainage. Par contre, une longue liste de candidats déclarés ont vu leur dossier être rejeté par le Conseil constitutionnel. C’est le cas notamment de Mary Teuw Niane, Cheikh Bamba Dièye, Cheikh Tidiane Gadio, entre autres.



Il faut rappeler que l’étape de vérification des parrainages ne constitue qu’une étape dans le processus de vérification. Le Conseil constitutionnel va effectuer la vérification des dossiers de candidatures des différents candidats déclarés avant de publier la liste officielle des candidats à la présidentielle, au plus tard le 20 janvier prochain.



Makhtar C.