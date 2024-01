Sénégal : Boubacar Camara un chevronné des Douanes à la conquête du pouvoir - adakar.com

Publié le mercredi 3 janvier 2024

Sénégal : Boubacar Camara un chevronné des Douanes à la conquête du pouvoir

Boubacar Camara

Au Sénégal, 2024 est la présidentielle de toutes les convoitises. 79 candidats déclarés défilent en ce moment devant le Conseil constitutionnel pour le contrôle des parrainages. Le candidat Boubacar Camara est le premier à remplir cette formalité avec plus de 44 000 parrains. Ce système de parrainage exige pour chaque candidat un minimum de 0,6% de signatures.



Âgé de 66 ans, Boubacar Camara est connu pour ses services à la tête des Douanes sénégalaises et béninoises. Major de sa promotion au concours de l'Inspection générale d'État, il est nommé Directeur général des Douanes en mai 2000. Son passage à la Douane Sénégalaise durant quatre années est marqué par les profondes réformes pour la modernisation et d'un engagement pour la promotion de l'éthique.



Boubacar Camara a également participé à la conception de l'application de collecte électronique des documents portuaires et douanières. Auparavant, Boubacar Camara a occupé le poste de vérificateur des opérations commerciales au Bureau des douanes de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor.