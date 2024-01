CAN 2024 : Quel impact sur les championnats majeurs ? - adakar.com

News Sport Article Sport CAN 2024 : Quel impact sur les championnats majeurs ? Publié le mercredi 3 janvier 2024 | le10sport.com

© Autre presse par DR

Coupe d`Afrique des Nations

A partir du 13 janvier, les meilleurs sélections africaines se frotteront les unes aux autres en Côte d'Ivoire. En effet, 24 nations du continent tenteront de remporter la CAN 2024. Et malheureusement pour les grands championnats européens, ils seront privés d'un très grand nombre de joueurs pendant plusieurs semaines. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations étant programmée le 11 février.



Dès le 13 janvier, 24 sélections africaines participeront à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 : la Côte d’Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie. Alors que les cinq grands championnats européens ne seront pas suspendus pendant cette période, plusieurs écuries du continent seront privées d'un très grand nombre de joueurs pendant plusieurs semaines. La finale de la CAN 2024 étant prévue pour le 11 février.

