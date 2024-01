SENEGAL-SOCIETE-DIVERS / Kédougou : plus d’une centaine de cases dévastées par un violent incendie à Tenkotoding - adakar.com

SENEGAL-SOCIETE-DIVERS / Kédougou : plus d'une centaine de cases dévastées par un violent incendie à Tenkotoding Publié le mercredi 3 janvier 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Un violent incendie a dévasté mardi plus d’une centaine de cases et fait plusieurs autres dégâts matériels à Tenkotoding, un village aurifère dans la commune de Tomboronkoto (Kédougou, est), a appris l’APS du responsable local de la croix rouge.



“Un feu très violent dont l’origine reste inconnue, a consumé presque toutes les cases du village de Tenkotoding. Une partie des populations du village vont dormir sous la belle étoile. Le village est sans cases’’, a confié à l’APS Doudou Dionne Dramé, responsable de la croix rouge à Tomboronkoto.



Aucune perte de vie humaine n’a été notée pour le moment, a-t- il précisé.



La brigade territoriale de la gendarmerie de Mako et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts et apporter secours aux populations.



