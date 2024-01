𝐑encontre entre 𝐌acky Sall et l’association des Maires du Sénégal: Le combat des Maires Paye - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 𝐑encontre entre 𝐌acky Sall et l’association des Maires du Sénégal: Le combat des Maires Paye Publié le mercredi 3 janvier 2024 | Rewmi

© Autre presse par DR

𝐑encontre entre 𝐌acky Sall et l’association des Maires du Sénégal: Le combat des Maires Paye

Tweet

L’Association des maires du Sénégal (AMS), par la voix de son président, dit avoir obtenu gain de cause sur ses revendications portant, entre autres, sur le statut de l’élu, les indemnités, les voitures de fonction.

L’Association des maires du Sénégal (AMS), par la voix de son président, dit avoir obtenu gain de cause sur ses revendications portant, entre autres, sur le statut de l’élu, les indemnités, les voitures de fonction.



Après sa rencontre avec le chef de l’Etat, l’AMS a organisé, mardi, une conférence de presse pour partager ces acquis. ’L’AMS, depuis l’installation de son bureau, avait engagé des négociations avec l’Etat, concernant la situation du maire et de son statut. (…). Le statut du maire est reconnu et valorisé’’, a confié Oumar Ba. Il a annoncé que les indemnités des maires seront sensiblement améliorées en fonction du niveau et de l’ordre de commune.



‘’Le maire était le seul chef de service qui percevait moins que certains de ses agents, comme le secrétaire municipal, qui avait aussi droit à certaines prestations sociales que le maire n’avait pas’’, a déclaré Oumar Ba



L’augmentation de ces indemnités concerne aussi les adjoints au maire. Omar Ba a informé que l’AMS a aussi trouvé un accord pour une indemnité de session pour les réunions des conseils municipaux.



M. Ba a également annoncé que le maire va désormais bénéficier de la couverture sociale et sanitaire à laquelle avaient droit certains membres du personnel municipal.



Parmi les acquis obtenus par l’AMS



𝟏- 𝐚𝐮𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐚̀ 𝟖𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐬 𝐂𝐅𝐀.



𝟐- 𝐚𝐮𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐝𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐮 𝐦𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐚̀ 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐬 𝐂𝐅𝐀.



𝟑- 𝐚𝐮𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐡𝐞𝐟 𝐥𝐢𝐞𝐮 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐬 𝐂𝐅𝐀.



𝟒- 𝐚𝐮𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐚̀ 𝟏.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.



𝟓- 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐬𝐞́𝐬 𝐚̀ 𝐚𝐜𝐡𝐞𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐨𝐢𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐛𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐝’𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐢𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭. 𝐏𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐪𝐮𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐬 𝐝’𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐞𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐚𝐮𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞́𝐬.



𝟔- 𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐝’𝐞́𝐭𝐚𝐭 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐮 𝐞𝐭 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐮𝐬𝐬𝐞́.



𝟕- 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞, 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐬𝐞́𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐞́𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞. 𝐋𝐞𝐬 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐟𝐢𝐱𝐞́𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐞́𝐞𝐬 𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞.



𝟖- 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐞́𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞. 𝐋𝐞𝐬 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐟𝐢𝐱𝐞́𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐞́𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞.



𝟗- 𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐬 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐮𝐱 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐞́𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.