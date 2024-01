Parrainages : le bilan du 2e jour - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Parrainages : le bilan du 2e jour Publié le mercredi 3 janvier 2024 | Rewmi

© Autre presse par DR

Le siège du Conseil constitutionnel du Sénégal

Tweet

La commission de contrôle des parrainages a passé ce mardi, à la loupe, 16 candidatures parmi les 20 initialement prévues.



Elle devrait se pencher sur celles de Mbacké Sarr, Alioune Sarr, Ibrahima Hamidou Deme, Pr Daouda Ndiaye, Cheikh Bamba Dièye, Oumar Sylla, Cheikh Abdou Mbacké Barra Dolly, Jean Batiste Diouf, Idrissa Seck et Talla Sylla, Charles Émile Abdou ciss, Khadim Diop, Aliou Mamadou Dia, Birima Mangara, Amdy Diallo Sall, El Hadji Ibrahima Mbow, Ndiack Lakh, Serigne Mboup, Papa Djibril Fall, Ibrahima Datte.



Cependant, 16 mandataires de ceux qui étaient convoqués ont été présents. Parmi lesquels, 12 invalidations directes ont été effectuées. Il s’agit de Mbacké Sarr, Alioune Sarr, Ibrahima Hamidou Deme, de Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, de Cheikh Abdou Mbacké, de Jean Baptiste Diouf, de Charles Emile Abdou Ciss, de Khadim Diop, de Ndiack Lakh, Oumar Sylla, Birima Mangara et d’Ibrahima Datt.



Cependant, le leader du parti Rewmi qui a plus de 8000 parrains à compléter, Aliou Mamadou Dia du PUR avec 202 parrainages à régulariser à Diourbel, Serigne Mboup et Papa Djibril Fall avec plus de 13.000 signatures à rechercher, vont tous, après réception par leur mandataire de la notification faite par le chef du greffe concernant la régulation de parrainages, passer le second test. Il devront le faire pour rappel, 48h après les vérifications en cours.



Le Pr Daouda Ndiaye de la coalition « Daouda 2024 » est le seul candidat dont les parrainages ont été validés. Le candidat El Hadji Ibrahima Mbow quant à lui, désiste de son statut de candidat déclaré. Par ailleurs, les candidats Talla Sylla et Amet Diallo Fall, ne se sont pas présentés au conseil constitutionnel.



En définitive, au terme du deuxième jour de contrôle des dossiers de parrainages, seuls quatre candidats ont été retenus sur les 40 initialement prévus. Il s’agit de Déthié Fall, Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Dieye et Pr Daouda Ndiaye.



La commission poursuit son travail ce mercredi avec d’autres candidats notamment : Mouhamadou Lamine Gueye, Aly Lame, Adama Faye, Mouhamadou Madana Kane, Al Housseynou Ba, Mamadou Lamine Diallo, Mahamad Boun Abdallah Dionne, Aliou Camara, Karim Meissa Wade, Babacar Diop, Elhadji Ibrahima Sall, Habib Sy, Elhadji Malick Gakou, Papa Momar Ngom, Thione Niang, Aly Ngouille Ndiaye, Dr Serigne Gueye Diop, Assane Kâ, Mamadou Diop Decroix et Souleymane Ndéné Ndiaye.