Lutte sénégalaise: Modou Lô reste le roi des arènes après sa victoire contre Boy Niang 2 - adakar.com

News Société Article Société Lutte sénégalaise: Modou Lô reste le roi des arènes après sa victoire contre Boy Niang 2 Publié le mercredi 3 janvier 2024 | RFI

© aDakar.com par DF

C'est le sport fétiche du Sénégal et cette année encore Modou Lô a été sacré roi des arènes. Pour la 22e victoire de sa carrière, il a battu ce 1er janvier 2024 un autre des mastodontes de la discipline : Boy Niang 2, star de Pikine.



Avec notre correspondant à Dakar, Babacar Fall



Une victoire dès le premier round pour Modou Lô. Les deux lutteurs se sont observés pendant 5 minutes. Et c'est Boy Niang qui a attaqué le premier. C'est comme si Modou Lô n'attendait plus que ça pour enchaîner les coups. Il donne ensuite deux uppercuts à son adversaire. Boy Niang ne peut, alors, plus rien devant la force de frappe du « Roi des Arènes ». Il est presque KO avant de tomber.



Une chute qui provoque l'extase chez les centaines et centaines de supporters de Modou Lô présents dans les tribunes de l'Arène nationale de lutte de Dakar et même au-delà.