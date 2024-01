Football / Premier League: Pape Matar Sarr prolonge avec Tottenham jusqu’en 2030 - adakar.com

Football / Premier League: Pape Matar Sarr prolonge avec Tottenham jusqu'en 2030
Publié le mardi 2 janvier 2024



Le milieu de terrain sééngalais Pape Matar Sarr a prolongé avec son club Tottenham, en Premier League anglaise jusqu'en 2030. Attendu avec la sélection des Lions de la Téranga du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023, Pape Matar Sarr a paraphé un nouveau contrat avant de rejoindre le regroupement des Lions du Sénégal.



Âgé de 21 ans et devenu incontournable dans le milieu de terrain de l'équipe londonienne de Tottenham, Pape Matar Sarr est également l'un des grands espoirs du football sénégalais.



"Nous sommes ravis de vous annoncer que Pape Matar Sarr a signé un nouveau contrat avec le Club qui court jusqu'en 2030", a annoncé, ce mardi, le club anglais de Tottenham dans un communiqué.



Les clauses financières du nouveau contrat de Pape Matar Sarr n'ont pas été précisées par le club de Tottenham.



Cette saison, Pape Matar Sarr, auteur de deux (2) buts, a disputé 18 des 20 matches de Premier League de Tottenham, étant titulaire pour les 16 rencontres.



"Il a fait sa percée aux Spurs la saison dernière avec 14 apparitions et a été particulièrement impressionnant au sein d'un jeune duo de milieu de terrain avec Oliver Skipp lors de l'un des plus grands matchs de la campagne, notre huitième de finale aller de Ligue des Champions contre l'AC Milan à San Francisco. Siro en février 2023. Pape a également fait deux apparitions pour le Sénégal lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar et compte désormais 16 sélections à son actif", indique Tottenham.



Pape Matar Sarr avait rejoint Tottenham Hotspurs en 2021 en provenance du FC Metz contre une enveloppe de 17 millions d'euros.



Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec le Sénégal, Pape Matar Sarr sera l'une des pièces maîtresses sur lesquelles Aliou Cissé compte pour aller à la reconquête du titre africain.



Makhtar C.