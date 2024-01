Retrait de candidature : El Hadji Ibrahima Mbow de l’Union Citoyenne Bunt Bi Rejoint les Alliés d’Ousmane Sonko - adakar.com

El Hadji Ibrahima Mbow, président de l'Union citoyenne Bunt Bi, a décidé de retirer sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 et de rejoindre les leaders alliés de Ousmane Sonko, renseigne PressAfrik ce mardi 02 janvier 2024.



Dans une déclaration, M. Mbow a expliqué sa décision en soulignant sa volonté de rester en cohérence avec les résolutions du congrès de son parti et les options stratégiques du Lacos. Il a exprimé son engagement à servir l'intérêt supérieur du Sénégal au-delà des considérations personnelles et partisanes.



"Nous croyons fermement qu'au-delà des individualités, c'est une équipe qui pourra relever les défis cruciaux de la troisième alternance", a déclaré El Hadji Ibrahima Mbow, réitérant l'engagement de l'Union citoyenne Bunt Bi en faveur d'une approche collective.



Il a conclu en exprimant l'espoir que les élections de 2024 seront inclusives, transparentes, apaisées et contribueront à renforcer la démocratie sénégalaise.



