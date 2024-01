CAN TotalEnergies 2023: Sadio Mané prédit une compétition "particulièrement difficile" pour le Sénégal - adakar.com

CAN TotalEnergies 2023: Sadio Mané prédit une compétition "particulièrement difficile" pour le Sénégal
Publié le mardi 2 janvier 2024

© Autre presse par dr

Ballon d’Or: le Sénégalais Sadio Mané sur la deuxième marche du podium

Le capitaine emblématique de l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané, prévoit une Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023 particulièrement ardue. L'attaquant vedette, considéré comme le talisman de la nation, s'est entretenu avec CAFOnline pour discuter des défis qui attendent les Lions de la Teranga lors de la compétition en Côte d'Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024.



Le tirage au sort a placé le Sénégal dans le redoutable Groupe C, aux côtés du Cameroun, de la Guinée, et de la Gambie, suscitant des considérations de "groupe de la mort". Mané, élu meilleur joueur de la dernière édition, a exprimé sa conscience des difficultés à venir, soulignant la présence de toutes les grandes nations africaines cherchant à briller.



"Nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous serons là pour faire de notre mieux et essayer de passer chaque tour. Cette compétition sera l'une des plus fortes depuis que j'y participe, car tous les grands pays sont ici et ils ont tous leurs objectifs. Mais nous verrons ce qui se passera", a déclaré le capitaine sénégalais.



Interrogé sur la signification personnelle d'une victoire consécutive, Mané a qualifié la victoire à la CAN CAF TotalEnergies de "meilleur trophée" de sa carrière. Il a souligné que remporter à nouveau le titre serait un exploit particulier et un rêve réalisé depuis son enfance.



"Premièrement, remporter la CAN a été le meilleur trophée que j'ai jamais remporté de ma vie et revenir sur cette scène serait spécial et un grand exploit. C’est un rêve de jouer dans cette compétition depuis que je suis enfant et nous ferons de notre mieux. Gagner la CAN aura un grand impact pour notre football car nous avons gagné toutes les autres catégories, ce qui est formidable pour le pays", a ajouté Mané.



La défense du titre du Sénégal débutera le 15 janvier 2024 contre la Gambie, suivi d'un affrontement très attendu contre les Lions Indomptables du Cameroun trois jours plus tard. Leur dernier match de groupe contre la Guinée se déroulera le 23 janvier au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, qui accueillera également les huitièmes et les quarts de finale.