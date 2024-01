Au Sénégal, le prix des engrais prend les maraîchers en tenaille - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Au Sénégal, le prix des engrais prend les maraîchers en tenaille Publié le mardi 2 janvier 2024 | lemonde

© Autre presse par DR

Togo: 17 pays d`Afrique adoptent une déclaration sur les engrais pour transformer leur agriculture

Tweet

Enjeu de sécurité alimentaire, les engrais sont un exemple frappant de la dépendance de l’Afrique à des produits importés et vulnérables aux chocs planétaires.



Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».



https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/01/02/au-senegal-le-prix-des-engrais-prend-les-maraichers-en-tenaille_6208677_3234.html



En wolof, on appelle ça le « dior ». Le terme désigne cette terre très sableuse, sèche, que l’on trouve notamment dans la région des Niayes, pourtant l’un des bassins agricoles du Sénégal. Dans cette zone côtière qui va de Dakar à Saint-Louis, abritée de l’océan Atlantique par une rangée de dunes, le climat est adapté à l’agriculture, l’eau plutôt disponible, mais les sols très peu fertiles.



« Sans engrais, on ne peut pas du tout cultiver ici, garantit Amar Sall, 66 ans, abrité du soleil sous un large chapeau pointu traditionnel, tressé de paille et de cuir. Compte tenu de la nature très pauvre de ce sol, la plante ne couvre pas ses besoins, donc les apports en engrais sont décisifs. » Lui répand environ 450 kilos de ces petites billes contenant des nutriments à chaque cycle – à raison de deux ou trois cycles par an – pour produire oignons, pommes de terre, carottes et autres choux sur une parcelle d’environ cinq hectares, située en retrait du village de Diogo.