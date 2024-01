Sénégal/ Présidentielle : Karim Wade se veut le candidat de l’unité et de la réconciliation - adakar.com

Sénégal/ Présidentielle : Karim Wade se veut le candidat de l'unité et de la réconciliation Publié le mardi 2 janvier 2024

© Autre presse par DR

Le procès Karim Wade a canalisé l`attention du public pendant plusieurs semaines.

Depuis le Qatar où il vit en exil depuis 7 ans, le candidat de la coalition autour du parti démocratique sénégalais (PDS) annonce son retour imminent au pays.

"Alors que mon exil touche à sa fin, je me tourne vers l’avenir avec espoir. 2024 est une année charnière pour le Sénégal", a-t-il dit dans une déclaration officielle retransmise en exclusivité sur trois chaînes de télévision privées du Sénégal.



"Continuerons-nous sur la voie de la division, de la haine, du renoncement ou choisirons-nous l’unité, la réconciliation et l’ambition pour affronter ensemble les défis majeurs qui se dressent devant nous?", a-t-il questionné, optant résolument pour la seconde alternative dont il se veut le porteur.