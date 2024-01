Présidentielle 2024: la candidature du Pr Daouda Ndiaye par le Conseil Constitutionnel - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2024: la candidature du Pr Daouda Ndiaye par le Conseil Constitutionnel Publié le mardi 2 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Pr Daouda Ndiaye

Tweet

Le processus de vérification des dossiers de parrainage pour les candidatures à l'élection présidentielle du 25 février se poursuit, et le Pr Daouda Ndiaye a réussi à valider ses parrainages devant la Commission de contrôle du Conseil constitutionnel.



Avec 47 556 parrains valides et 7 500 rejets, le Pr Daouda Ndiaye est le seul candidat à avoir confirmé la validité de son dossier ce mardi, après les récents rejets des candidatures de Mbacké Sarr, Aliou Sarr, Juge Dème, et Cheikh Bamba Dièye.



Après l'étude de 20 candidats le 30 décembre dernier, seulement trois ont été validés jusqu'à présent : Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Dièye, et Déthié Fall. Le Conseil constitutionnel poursuivra l'examen des dossiers des autres candidats dans les prochains jours afin de finaliser la liste des participants à l'élection présidentielle de février.



HB

Commentaires