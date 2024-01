Incident à l’aéroport de Tokyo-Haneda : Un avion de Japan Airlines en proie aux flammes après une collision - adakar.com

Incident à l'aéroport de Tokyo-Haneda : Un avion de Japan Airlines en proie aux flammes après une collision Publié le mardi 2 janvier 2024

L’avion A350 de Japan Airlines en feu à l’aéroport international de Haneda

Un grave incident s'est produit à l'aéroport international de Tokyo-Haneda, ce mardi 2 janvier, impliquant un avion de la compagnie Japan Airlines, a-t-on appris de Huffpost.



Aux alentours de 17h47 (8h47, heure française), des images partagées par la chaîne de télévision publique japonaise NHK ont montré un avion en feu sur la piste de l'aéroport.



Selon les premières informations, l'incident aurait été déclenché par une explosion alors que l'avion, potentiellement un Airbus A350, roulait sur le tarmac. Des rapports suggèrent que la collision aurait eu lieu lors de l'atterrissage avec un avion MA722 des garde-côtes japonais. Cinq personnes sont actuellement portées disparues, selon les autorités japonaises.



Fort heureusement, les 367 passagers du vol, en provenance de l'aéroport de New Chitose, ont été évacués avec succès, tout comme les 12 membres d'équipage, échappant ainsi à tout dommage physique. Les équipes de secours sont sur place, s'efforçant de maîtriser l'incendie qui a englouti l'appareil.



Depuis 18 heures (heure locale), toutes les pistes de l'aéroport de Tokyo-Haneda sont fermées jusqu'à nouvel ordre, entraînant des perturbations dans le trafic aérien. Les autorités locales enquêtent sur les circonstances exactes de l'incident et les mesures à prendre pour assurer la sécurité des voyageurs et des opérations aéroportuaires.



