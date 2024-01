Lutte: tombeur de Boy Niang Nº2, Modou Lô confirme sa suprématie et conserve son titre de Roi des arènes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Lutte: tombeur de Boy Niang Nº2, Modou Lô confirme sa suprématie et conserve son titre de Roi des arènes Publié le lundi 1 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Lutte: tombeur de Boy Niang Nº2, Modou Lô confirme sa suprématie et conserve son titre de Roi des arènes

Tweet

Le choc royal de la nouvelle année dans l'arène a tenu toutes ses promesses. Ce lundi 1er janvier 2024, Modou Lô a confirmé sa suprématie dans l'arène en venant à bout de Boy Niang N2.



À l'Arène nationale de Dakar, Modou Lô s'est montré plus fort que son adversaire. En effet, un peu plus d'un mois après avoir battu, dans la même enceinte, Ama Baldé, Modou Lô a récidivé en dominant très logiquement Boy Niang 2, lutteur de Pikine comme Ama Baldé, qui se rêvait de devenir Roi des Arènes.



Le combat qui a duré moins d'une dizaine de minutes a donné l'occasion aux spectateurs d'apprécier une confrontation frontale entre les deux gladiateurs avant que Modou Lô n'impose finalement sa force à son challenger.



Un nouveau pari gagné pour le lutteur de Rock Énergie qui conserve ainsi sa couronne après l'avoir mise en jeu en l'espace d'un mois. Après Eumeu Sène, Ama Baldé, Modou Lô s'impose aussi face à Boy Niang 2, faisant ainsi le tour des Champions de lutte de Pikine.



Makhtar C.