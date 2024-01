Vœux de nouvel an: Macky Sall délivre sa dernière adresse solennelle et fait ses adieux à la Nation - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Vœux de nouvel an: Macky Sall délivre sa dernière adresse solennelle et fait ses adieux à la Nation Publié le lundi 1 janvier 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Nouvel an 2024: Message à la Nation du président Macky Sall

Tweet

Le président de la République Macky Sall a adressé, comme il est de tradition, ses vœux de nouvel an, aux Sénégalais, dans une adresse à la nation retransmise à la télévision et sur les réseaux sociaux.



Dès l’entame de son discours, le président de la République Macky Sall a rappelé qu’il s’agissait de sa dernière adresse solennelle aux Sénégalaises et Sénégalais en tant que président de la République.



"Ce soir, je vous ferai en même temps mes adieux, puisque c’est le dernier message solennel de fin d’année que je vous adresse. En communion avec vous, mes pensées vont d’abord vers nos regrettés disparus. Je prie pour qu’ils reposent en paix, et souhaite prompt rétablissement à nos malades", a déclaré le président de la République Macky Sall.



L’élection présidentielle du 25 février 2025, à laquelle le président Macky Sall ne sera pas candidat après avoir exercé deux mandats consécutifs (2012-2019 et 2019-2023), permettra aux électeurs sénégalais de se choisir un nouveau chef de l’État.



Le chef de l’État est également revenu sur les épisodes violents connus par le pays au courant de l’année 2023. Il a ainsi relevé que face aux défis, l’État a su tenir bon face aux menaces.



"Cette année, notre pays a connu de graves violences, ayant causé des morts et des blessés, la destruction de biens publics et privés, dont des lieux de culte, des consulats et ambassades, des établissements scolaires et universitaires ; en plus d’une cyber attaque contre des sites stratégiques de l’Etat et de services vitaux, tels que l’eau et l’électricité, et un attentat mortel au cocktail Molotov contre un bus. Mais l’Etat a tenu bon, la justice suit son cours et nous gardons le cap dans l’œuvre de construction nationale et de développement économique et social", a souligné le président Macky Sall.



La suite du discours du président de la République Macky Sall a été marquée par le bilan de son exercice du pouvoir depuis 2012. En douze ans de pouvoir, le président Macky Sall, qui cédera le fauteuil présidentiel le 2 avril 2024 après l’élection de son successeur



Le président Macky Sall a exprimé des remerciements aux Sénégalais en rappelant que quand il se faisait élire chef de l’État en 2012, il n’avait plus aucun mandat électif. Il a souligné les pas importants réussis par le Sénégal dans la séquence 2012-2023.



"Je suis fier d’avoir réalisé avec vous cette séquence de notre histoire ; un legs qui témoignera pour nous demain. En allant à votre rencontre, j’ai appris à mieux connaître et mieux aimer notre pays, d’un amour inconditionnel et inépuisable", a déclaré le président Macky Sall.



Pour ce qui est de l’organisation de la prochaine présidentielle, le président de la République a assuré qu’elle sera comme les précédentes, organisée dans les meilleures conditions.



"(...) Je ferai en sorte que l’élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule, comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d’organisation. J’invite tous les candidats à œuvrer dans le même esprit. Tous, ensemble, allons aux urnes dans le calme, la sérénité et le fair-play“, a promis le chef de l’État



Makhtar C.