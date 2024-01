Présidentielle au Sénégal: l’analyse de la candidature de l’opposant Ousmane Sonko repoussée à janvier - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle au Sénégal: l’analyse de la candidature de l’opposant Ousmane Sonko repoussée à janvier Publié le dimanche 31 decembre 2023 | RFI

© Autre presse par Dr

Sénégal: Ousmane Sonko arrêté et raccompagné à Dakar par la gendarmerie

Tweet

La validité ou non de la candidature d’Ousmane Sonko reste encore en suspens, car le mandataire de l’opposant et candidat à la présidentielle de février 2024, n’a pas pu assister aux opérations de contrôle du dossier samedi 30 décembre, comme initialement prévu. La Cour constitutionnelle n’analysera le cas qu’au le 5 janvier au plus tôt, après toutes les autres 92 candidatures envoyées.



Avec notre correspondant à Dakar, Birahim Touré



En l’absence du représentant de l’opposant sénégalais, l’opération de contrôle du dossier de la candidature d’Ousmane Sonko est reportée de quelques jours. Maitre Cire Clédor Ly, mandataire et avocat d’Ousmane Sonko, explique les raisons de son absence au conseil constitutionnel : « rien de grave une hypoglycémie et une asthénie sévère », selon son médecin.



En conséquence, le Conseil constitutionnel a décidé, conformément à la pratique, de renvoyer le dossier en dernière position : il sera analysé après le 93eme candidat sur la liste.