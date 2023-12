Reconnaissance des transitions en Afrique de l’Ouest : que dit le droit international ? - adakar.com

Reconnaissance des transitions en Afrique de l'Ouest : que dit le droit international ? Publié le dimanche 31 decembre 2023 | lepoint.fr

Général Mohamed Boubacar Toumba, membre du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP) du Niger

Cinq pays d'Afrique de l'Ouest – Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger, Gabon – ont récemment été le théâtre de coups d'État qui ont amené au pouvoir de nouvelles forces politiques, souvent issues des rangs de l'armée.



Cette situation soulève des questions relatives à la reconnaissance de ces nouveaux gouvernements par la communauté internationale.



Distinction entre la reconnaissance du gouvernement et la reconnaissance de l'État

La déclaration de Montevideo de 1933 sur les droits et devoirs des États a énoncé les critères définissant l'État : une population permanente, un territoire défini, un gouvernement en mesure d'exercer le contrôle et la « capacité d'entrer en relation avec les autres États » – en d'autres termes, la reconnaissance de cet État par les autres.