Türk Eximbank devient le premier actionnaire non africain de l’Africa Finance Corporation - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Türk Eximbank devient le premier actionnaire non africain de l’Africa Finance Corporation Publié le dimanche 31 decembre 2023 | Afrimag

© Autre presse par DR

Türk Eximbank devient le premier actionnaire non africain de l’Africa Finance Corporation

Tweet

« Türk Eximbank » a signé un accord de participation avec « Africa Finance Corporation » (AFC), l’une des plus importantes institutions financières multilatérales en Afrique. Turk Eximbank devient ainsi le premier actionnaire non africain de l’AFC.



Cet investissement, le premier du genre de Turk Eximbank dans une organisation internationale, est d’une importance stratégique pour la « politique de partenariat de la Türkiye avec l’Afrique », selon un communiqué publié par la banque turque.



Ankara, un partenaire commercial important des l’Afrique

Ce partenariat stratégique à long terme avec l’AFC, vise à apporter des solutions au déficit d’infrastructures afin d’accroître la productivité et la croissance économique de l’Afrique, et a pour but de contribuer à renforcer la présence et la capacité commerciale des exportateurs et des entrepreneurs turcs dans la région, en particulier dans les 42 pays africains membres de l’AFC, selon la même source.